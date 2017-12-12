Самострои и недострои выявят в Подмосковье до 12 января

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Рабочие группы по сносу самостроев и аварийных недостроев будут созданы до 1 марта.

До 12 января в Московской области должны быть выявлены все недострои и самовольные постройки. Такое распоряжение дал глава Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства региона, сообщил телеканал "360". Рабочие группы по сносу объектов будут сформированы до 1 марта.

Главы территорий должны будут к 12 января представить дорожные карты по выявленным объектам. Это будет касаться в первую очередь более 100 недостроенных сооружений, которые возводились самовольно. Больше всего их находится в Раменском и Одинцовском районах.

"Люди ходят в детсад, в школу, затем на работу — и все вокруг этих заброшенных унылых зданий, представляющих опасность. Муниципальная власть должна навести порядок. Закон позволяет нам решить провести мероприятия, которые обязаны увенчаться успехом", — заявил Андрей Воробьев.

Кроме того, на заседании правительства обсудили итоги программы ремонта подъездов. Большинство муниципальных образований план 2017 год выполнило.