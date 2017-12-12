Документация для мусоросжигательного завода в Воскресенском районе готова

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Проект по строительству мусоросжигательного завода вблизи деревни Свистягино Воскресенского района Московской области идет по графику, готова проектная документация, заявил журналистам гендиректор компании АГК-1, являющейся "дочкой" "РТ-Инвест", подконтрольной госкорпорации "Ростех", Игорь Тимофеев.

"Первым у нас идёт проект в Свистягино в Воскресенском районе. На сегодняшний день закончена работа над проектной документацией, остались небольшие штрихи, чисто архитектурного плана. В Воскресенском районе в ноябре мы провели общественные обсуждения экологической части проекта, и буквально на днях эта документация будет подана на экологическую экспертизу", — сказал Тимофеев в рамках форума "Экотех-2017".

Он добавил, что параллельно идут мероприятия по изготовлению оборудования, закупке материалов и выбору подрядчиков на строительно-монтажные работы.

Тимофеев отметил, что АГК-1 в настоящее время подписала договоры аренды для строительства заводов в Воскресенском и Наро-Фоминском районах. До конца года будут подписаны договоры аренды на два следующих участка – в Солнечногорском районе и Ногинском районе.

Планируется, что АГК-1 построит четыре альтернативные тепловые электростанции — "Солнечногорск", "Воскресенск", "Наро-Фоминск" и "Ногинск" по 70 МВт. Объекты должны быть введены в эксплуатацию к 1 декабря 2022 года. Все они расположены в Подмосковье и будут использовать японские технологии.

"Экотех" — ежегодное деловое международное мероприятие в сфере инноваций, экологических технологий и охраны природы, проводимое в Москве с 2016 года. Организатор — Минприроды России. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером мероприятия.