Подмосковный семиклассник победил на всероссийском музыкальном конкурсе

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Максим Овдиенко из Павловского Посада победил на всероссийском музыкальном конкурсе пианистов.

Максим Овдиенко получил 1-ю премию VII открытого Всероссийского конкурса молодых исполнителей фортепианной музыки "Мерзляковка приглашает друзей". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу Московского областного Минкульта.

Максим учится в 7 классе детской музыкальной школы в подмосковном Павловском Посаде и стал единственным представителем Подмосковья в третьем туре финала.

На конкурсе Максим Овдиенко исполнял концерт № 2 Дмитрия Шостаковича в сопровождении симфонического оркестра.

Традиции русской фортепианной исполнительской школы Павловского Посада были высоко оценены членами жюри во время заключительного гала-концерта лауреатов конкурса, который состоялся в Рахманиновском зале Московской Государственной консерватории. Кроме того жюри отметило успех руководства павловопосадской детской школы искусств и педагога Максима Овдиенко — Светланы Ильинской.

Московская государственная консерватория имени Петра Ильича Чайковского проводит конкурс молодых исполнителей раз в два года.