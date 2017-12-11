Количество пострадавших в техногенных пожарах в Подмосковье уменьшилось

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ежедневно в профилактических рейдах участвуют более 1,3 тысячи специалистов.

За 2017 год в Московской области произошло на 14% меньше техногенных пожаров, чем их было в прошлом году. На 21% меньше стало погибших. Во время тушения пожаров в регионе удалось сохранить 82 человеческие жизни. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Специалисты относят к техногенным пожарам возгорания, происходящие в жилых домах и квартирах, в нежилых помещениях, а также на производственных объектах и на транспорте.

"Снижения количества жертв техногенных пожаров удалось добиться во многом благодаря проведению усиленной профилактической работы. С наступлением холодов во всех муниципальных образованиях Подмосковья активно проводятся подворовые обходы и беседы с жителями", – заявил Дмитрий Пестов.

Он отметил, что каждый день в профилактических рейдах участвуют свыше 1300 специалистов.

Есть так называемая "группа риска", в которую входят частные домовладения с печным отоплением, дома и квартиры, где проживают неблагополучные граждане. Там рейды проходят активнее всего.

Во время профилактических бесед специалисты напоминают жителям базовые правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать во время отопительного периода.

Во время подворовых обходов проверяется состояние печного оборудования и отопительных приборов. Если есть необходимость, то дают рекомендации по их ремонту или замене, и берут выполнение этих рекомендаций на контроль.