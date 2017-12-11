Лучших работников культуры наградили в Московской области

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вручение состоялось на итоговом заседании коллегии регионального Минкульта.

Вручение премии "Лучший по профессии" среди работников учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры прошло в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Московской области.

Вручение прошло на итоговом заседании коллегии Министерства культуры Московской области.

Награды получили преподаватель ДМШ №1 Пушкинского района Ирина Ермакова, преподаватель ДХШ имени Бузовкина (городской округ Серпухов) Ольга Лазарева, преподаватель по классу народного вокала музыкальной школы имени Алябьева в Коломенском округе Ольга Андреева, преподаватель детской художественной школы в Электростали Елена Лигаева.

"Детская художественная школа в Электростали возглавила ТОП-10 лучших организаций дополнительного образования сферы культуры. Очень символично, что один из лучших преподавателей Московской области работает в школе, возглавившей этот рейтинг. Елена Александровна Лигаева – преподаватель высшей квалификационной категории, член Союза художников России, автор образовательных программ для детей в возрасте 6-10 лет. Она воспитала многих победителей международных, всероссийских и региональных конкурсов", – сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.