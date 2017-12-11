Воробьев наградил членов ветеранского движения Подмосковья

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Награды ветеранам вручили в Доме правительства региона в Красногорске.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев наградил членов ветеранского движения области и поздравил их с 30-летним юбилеем движения. Церемония состоялась в Красногорске в рамках пленума ветеранских организаций. Об этом сообщил телеканал "360".

Троих ветеранов удостоили Знака Преподобного Сергия Радонежского. Благодарностью губернатора отметили еще четверых.

"Абсолютное большинство ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и других сделали много для Подмосковья. Наши встречи — регулярные и традиционные. Для правительства Московской области очень важно, что у нас есть диалог, взаимопонимание и поддержка", — отметил глава региона Андрей Воробьев.

Губернатор также поблагодарил ветеранов за участие в уроках патриотического воспитания в школах и колледжах.

"Сохранить память получается лучше, когда ветераны выступают перед школьниками", — добавил Воробьев.

Кроме того на пленуме были подведены итоги работы Московского областного совета ветеранов в этом году. В организации состоят порядка 1,5 миллиона человек. Основными направлениями деятельности является защита прав и интересов пенсионеров и ветеранов, а также работа с молодежью.