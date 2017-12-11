Рейтинг художественных школ опубликовали в Подмосковье

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Лучшими школами Московской области признаны школы из Балашихи, Ивантеевки и Электростали.

Власти Подмосковья составили рейтинг школ искусств региона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

Верхние строчки рейтинга заняли: детская художественная школа в Электростали, ДШИ № 1 имени Свиридова в Балашихе и Детская художественная школа в Ивантеевке, говорится в сообщении.

В рейтинг вошли 208 школ искусств Подмосковья. Школы оценивались по 16 критериям, включая качество обучения, количество наград и информационную открытость.