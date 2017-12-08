Андрей Воробьев наградил активистов "Чистого Подмосковья"

МОСКВА, 8 дек. — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды победителям конкурса "Чистое Подмосковье" за предотвращение попыток незаконного выброса мусора, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Огромное количество людей, особенно в выходные дни, в летний сезон, устремляются к нам в Подмосковье и, конечно, экология испытывает на себе чудовищную нагрузку…Я знаю, что присутствующие здесь провели огромное количество рейдов — и по СНТ, и по частному сектору. Очень многие из вас участвовали в патрулировании, в наведении порядка и чистоты вдоль берегов рек, водоемов. Я хочу вас всех поблагодарить. Я верю, что совместными усилиями, консолидацией всех неравнодушных граждан, мы сделаем наше Подмосковье чистым, опрятным и красивым", — цитирует Андрея Воробьева пресс-служба правительства Московской области.

По одному из условий конкурса необходимо было снять на видео правонарушителя, выбрасывающего мусор и выложить ролик в социальные сети, в результате в финал конкурса вышли 300 видеороликов. "Активисты "Чистого Подмосковья" предотвратили более 200 попыток незаконного выброса мусора, благодаря общению с дачниками заключено свыше 300 договоров на вывоз мусора из СНТ и установлено более 30 контейнерных площадок", — говорится в сообщении правительства региона. Авторы лучших видеороликов получили ценные подарки от губернатора Андрея Воробьева.