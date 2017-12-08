Андрей Воробьев наградил активистов "Чистого Подмосковья"

МОСКВА, 8 дек. — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды победителям конкурса "Чистое Подмосковье" за предотвращение попыток незаконного выброса мусора, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
По одному из условий конкурса необходимо было снять на видео правонарушителя, выбрасывающего мусор и выложить ролик в социальные сети, в результате в финал конкурса вышли 300 видеороликов. "Активисты "Чистого Подмосковья" предотвратили более 200 попыток незаконного выброса мусора, благодаря общению с дачниками заключено свыше 300 договоров на вывоз мусора из СНТ и установлено более 30 контейнерных площадок", — говорится в сообщении правительства региона. Авторы лучших видеороликов получили ценные подарки от губернатора Андрея Воробьева.