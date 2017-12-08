Все катки Подмосковья подготовили к зиме

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Более тысячи хоккейных коробок и катков в Московской области перед началом сезона проверили инспекторы Госадмтехнадзора, которые устранили замечаний по их содержанию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Всего в Подмосковье 820 хоккейных коробок и 221 каток. Дворовые ледовые площадки Подмосковья освещают всего 4809 объектов, из них только на 48 были устранены замечания по настоянию инспекторов", — отметила глава надзорного органа Татьяна Витушева.

Кроме того, по ее словам, 36 замечаний сотрудников надзорного органа — по состоянию бортиков, покрытия, ворот — также устранены. В 16 случаях ответственным лицам пришлось ликвидировать нарекания по состоянию трибун и раздевалок дворовых катков и ненадлежащее состояние прилегающей территории устранено по предписаниям инспекторов на 25 спортивных объектах.

По данным пресс-службы, наибольшее количество ледовых площадок находятся в Раменском районе — 57 хоккейных коробок и 13 катков, в Люберцах — 43 хоккейные коробки и 21 каток, в Дмитровском районе — соответственно 24 и 11, в городском округе Подольск — 33 и 5, в Ногинском районе — 42 и два ледовых объекта.

"Приятно отметить, что на этих площадках инспекторы отметили полный "комплект" и надлежащее состояние объектов освещения", — отметила глава надзорного ведомства.

Оперативно отреагировали на замечания инспекторов Госадмтехнадзора по содержанию объектов освещения и устранили все недочеты на катках городских округов Коломна, Серебряные Пруды и Красногорск, заключила она.