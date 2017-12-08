В Подмосковье будут тщательно следить за чистотой на улицах во время ЧМ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Усиленные проверки чистоты, порядка и благоустройства будут проводить в муниципалитетах Подмосковья, которые задействованы в проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.

Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал планируют провести в Москве в "Лужниках". В Подмосковье к ЧМ-2018 подготовят 17 тренировочных баз для команд-участниц мундиаля. Каждая тренировочная база состоит из тренировочной площадки и гостиничного комплекса,

"При проведении чемпионата мира в 2018 году Госадмтехнадзор будет следить за соблюдением норм и правил чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципальных образований Подмосковья, задействованных в спортивном мероприятии. Для того, чтобы оперативно выявлять и устранять нарушения, которые могут возникнуть в местах пребывания гостей и участников, надзор в данных населенных пунктах будет осуществляться в усиленном режиме", — приводятся в материале слова начальника регионального Госадмтехнадзора Татьяны Витушевой.

Она отметила, что штат территориальных отделов ведомства, в зоне ответственности которых расположены объекты ЧМ-2018, будет увеличен за счет инспекторов из соседних муниципалитетов. надзорные мероприятия будут включать целый ряд проверок.

"В ходе проверок инспекторы будут следить за состоянием и содержанием всех объектов и территорий. Будут проверяться состояние и содержание фасадов нежилых зданий, объектов освещения, информационных средств, малых архитектурных форм, ограждений, садово-парковой и уличной мебели, скульптур и иных объектов", — уточнила Витушева.

Кроме того, инспекторы будут проверять отсутствие рекламного мусора, фактов парковки на газонах, своевременную очистку от мусора контейнеров и урн, надлежащее состояние детских игровых и спортивных площадок, своевременный окос травы, проведение работ по уборке улиц, дворов, садов и парков, а также проводить иные надзорные мероприятия в рамках компетенции, дополняется в сообщении.

Витушева также сообщила, что ведомство уже начало работы по подготовке территории Подмосковья к предстоящему чемпионату мира по футболу.

"В частности, проверяется состояние объектов придорожной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий на вылетных магистралях в границах региона. Уже начаты проверки содержания объектов и территорий въездных групп населенных пунктов, задействованных в ЧМ-2018, а также расположенных на пути следования к ним. При выявлении нарушений и составлении предписаний мы будем устанавливать минимальные сроки на их устранение", — отметила глава ведомства.