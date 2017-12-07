Свыше 14,5 тыс км дорог очистили и обработали реагентами в Подмосковье

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Московской области за минувшие сутки очистили от снега более 12,5 тысяч километров дорог и обработали противогололедными реагентами 14,5 тысяч километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По данным пресс-службы, дорожный комплекс Московской области, в оперативном управлении которого находится региональная сеть автодорог, с вечера 6 декабря до утра четверга работал в усиленном режиме из-за погодных условий.
За минувшие сутки в разных районах Подмосковья выпало от 6 до 9 миллиметров осадков, дополняется в сообщении.
В четверг в Московской области, по прогнозам синоптиков, облачно, местами ожидается небольшой снег, сохраняются условия для образования гололеда. Максимальная температура воздуха от 1 до 6 градусов мороза. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, заключается в материале.