Число туристических маршрутов в Подмосковье будет увеличено

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В новом году количество маршрутов по подмосковным усадьбам возрастет до 30.

Новые туристические маршруты по подмосковным усадьбам будут запущены в 2018 году. Всего число таких маршрутов достигнет 30. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на разработчика проекта "Усадебный экспресс" Вадима Разумова.

Он сообщил, что среди новых маршрутов появится "Гусарская баллада" в Дмитровском районе и императорский в Красногорске, а также "Мир усадебной библиотеки".

20 туристических маршрутов уже действуют в регионе. Это "Туристический экспресс", "ВелоКультТур", "Усадебный экспресс", "Экоэлектричка", "Промпоезд", "Джазпоезд" и другие. Они были разработаны с учетом использования железнодорожного транспорта.

Кроме того должны быть разработаны маршрут "Урок-экскурсия "Поезд знаний" и проект "Карта туриста".