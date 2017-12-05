Госадмтехнадзор проверил вылетные магистрали Подмосковья

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Особое внимание инспекторы уделили магистралям, ведущим в 12 подмосковных городов, в которых пройдут мероприятия во время ЧМ.

Госадмтехнадор проверил состояние вылетных магистралей в крупных населенных пунктах Московской области. Работы проводятся по поручению главы региона. Основное внимание уделяется чистоте и порядку на трассах. Об этом сообщил телеканал "360".

Инспекторы особенно тщательно проверяют магистрали, ведущие в 12 городов Московской области, где планируются мероприятия чемпионата мира по футболу, который состоится в следующем году. Это Дмитровский, Раменский, Одинцовский, Пушинский и Солнечногорский районы, а также городские округа Бронницы, Долгопрудный, Домодедово, Истра, Лобня, Химки и Наро-Фоминский городской округ.

Как заявила Татьяна Витушева, начальник Госадмтехнадзора Московской области, по итогам проверок вылетных магистралей на чистоту и порядок, даны указания устранить более 2,2 тысячи выявленных случаев ненадлежащего состояния трасс в зоне видимости и полосах отвода.

