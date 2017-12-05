Резиденция Деда Мороза откроется в подмосковных Люберцах

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Церемонию открытия запланировали на 16 декабря.

16 декабря в 14:00 в Люберецком краеведческом музее будет торжественно открыта резиденция Деда Мороза. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

По его словам, пообщаться с Дедом Морозом и его помощниками сможет любой желающий.

"Всех гостей ждет музыкально-развлекательная игровая программа. В резиденции будет работать и почта Деда Мороза", — сказал Владимир Ружицкий.