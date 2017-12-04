52 газопровода было введено в эксплуатацию в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Общая протяженность новых газопроводов в Московской области составила более 300 километров.

За 11 месяцев 2017 года в Подмосковье было введено 52 газопровода общей протяженностью 316 километров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

По его словам, газопроводы были введены в эксплуатацию в 54 населенных пунктах региона.

"Всего в текущем году в Подмосковье планируется построить 80 газопроводов в 82 населенных пунктах с населением 33 тысячи человек", — отметил Пестов.

Он добавил, что работы идут в соответствии с графиком.

За четыре года реализации программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" в Подмосковье появилось более 1,2 тысячи километров газопроводов. Газ подвели к 260 населенным пунктам.