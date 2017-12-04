Фермеры Подмосковья получили гранты на развитие животноводства

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Общая сумма выделенных средств составила 33,7 миллиона рублей.

Министерство сельского хозяйства Подмосковья выделило аграриям Можайского района, Луховиц и Шатуры три гранта на общую сумму 33,7 миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства.

Фермер Любовь Семина из Луховиц потратит деньги на ремонт фермы и увеличение поголовья скота молочного направления на 80 единиц. Юрий Захаров из Шатуры использует средства на возведение и развитие кроликофермы. Аграрий из Можайского района Виктория Быстрова потратит средства на строительство козьей фермы и покупку 300 голов скота.

По словам главы профильного министерства Андрея Разина, всего в этом году выделено 40 грантов, 25 из которых пошли на развитие хозяйств, занимающихся разведением крупного рогатого скота.

"Всего в этом году предоставлено 40 грантов: 32 — на поддержку начинающих фермеров, на общую сумму 73 миллиона рублей, в том числе 41,3 миллиона рублей из бюджета Московской области; восемь грантов на развитие семейных животноводческих ферм на общую сумму 126,5 миллионов рублей, в том числе 83,7 миллиона рублей из бюджета области", — рассказал Андрей Разин.

В начале декабря также будут разыграны гранты среди подмосковных производителей сыра.