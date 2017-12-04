Комплекс для занятия фехтованием построят в подмосковном Новогорске

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Открытие спортивного учреждения запланировано на март 2018 года.

В подмосковном Новогорске готовится к открытию новый центр фехтования, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного Минспорта. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на март 2018 года.

На территории центра общей площадью 2,2 тыс. квадратных метров будет располагаться фехтовальный зал на 18 дорожек, тренажерная, сауны, бассейн и столовая. В зале смогут заниматься как профессионалы, так и начинающие спортсмены.

Вся экипировка для занятий будет предоставляться центром бесплатно. По словам главного тренера сборной России по фехтованию Ильгара Мамедова, будет закуплено 50 костюмов, сабли и прочий инвентарь.

По мнению министра спорта Московской области Романа Терюшкова, открытие центра очень важно для популяризации в Подмосковье не только фехтования, но и спорта в целом.

"Первый Центр фехтования в Московской области станет домом не только для сформировавшихся спортсменов, профессионалов, но и для подрастающего поколения. Однозначно, с появлением Центра фехтования мы ждем нового притока людей в этот вид спорта, для них открываются новые возможности", — сказал Роман Терюшков.

Центр фехтования будет частью спортивно-образовательного кластера "Олимпийская деревня", в который уже входят построенные в Новогорске академия художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, академия восточных единоборств "Самбо-70" Рената Лайшева, а также академия бокса Александра Лебзяка. В недалеком будущем на территории Олимпийской деревни ожидается открытие школы волейбола.