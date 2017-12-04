Из Москвы в Сергиев Посад можно будет дойти по экологической тропе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Маршрут экологической тропы пройдет по историческому маршруту паломников.

По историческому маршруту паломников, которые шли в Троице-Сергиеву Лавру из Москвы, проложат экологическую тропу. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана. Работы проводятся в рамках областного проекта "Дорога в Лавру".

Экологическая тропа протянется по территории Мытищ, Пушкинского и Сергиево-Посадского районов.

Энтузиасты уже начали самостоятельно реализовывать проект "Дорога в Лавру". Их силами организована работа по расчистке намеченного маршрута от нелегальных навалов мусора. Два десятка пеших походов в Лавру уже состоялись.

Представители Минэкологии, Министерства культуры и других ведомств объединились в рабочую группу, чья задача — тщательно обследовать маршрут экологической тропы. Затем он будет отражен в проекте планировки территории. В число задач также входят вопросы организации вдоль тропы санитарных зон и кемпингов.