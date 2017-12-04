Церемонию закрытия фестиваля "Театры Подмосковья" проведут 17 декабря

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Фестиваль "Театры Подмосковья" завершится в воскресенье, 17 декабря, торжественную церемонию по этому поводу планируют провести на сцене культурного центра имени Любови Орловой в Звенигороде, сообщается на сайте министерства культуры Московской области.

"В ходе мероприятия будут подведены итоги фестиваля, а также награждены три театра-победителя, спектакли которых будут отсняты и показаны в кинотеатрах России. Гости церемонии увидят киноверсию спектакля "Сирано де Бержерак" (Московский губернский театр). Постановку представит Анна Матисон, которая является режиссером киноверсии", — говорится в сообщении.

Фестиваль "Театры Подмосковья" проходит в Московской области с 16 октября по 16 декабря. Он проводится в третий раз в целях развития и популяризации культуры и театрального искусства региона и является творческим смотром лучших спектаклей театров Московской области, поставленных в рамках федеральной субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек.

В рамках фестиваля 20 ноября в Московском областном театре юного зрителя для коллективов-участников были проведены мастер-классы с известными режиссерами, актерами и директорами московских театров.

В фестивале принимают участие Сергиево-Посадский драматический театр-студия "Театральный ковчег", Долгопрудненский театр "Город", театр кукол "Радуга" (Томилино, Люберцы), Дмитровский драматический театр "Большое гнездо", Щелковский драматический театр, Истринский драматический театр, Серпуховский музыкально-драматический театр, театр "Куклы и люди" (Лобня), театр кукол "Огниво" (Мытищи), театр юного зрителя (Королев), театр "Камерная сцена" (Лобня), Московский областной театр драмы и комедии (Ногинск), театр "Наш дом" (Химки), Мытищинский театр драмы и комедии "ФЭСТ".