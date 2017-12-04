В Домодедово проезд теперь можно оплатить банковскими картами

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Оплата проезда банковскими картами и смартфонами стала доступной в Домодедове, для этого необходимо лишь приложить карту к терминалу оплаты, который находится у водителя или кондуктора, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В городском округе Домодедово пассажиры могут расплачиваться за проезд с помощью бесконтактных банковских карт. Проект запущен в тестовом режиме на маршруте №308 ГУП МО "Мострансавто", который связывает Москву с международным аэропортом "Домодедово", — говорится в сообщении.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, для повышения качества обслуживания пассажиров запущена технология оплаты проезда при помощи бесконтактных карт Masterсard, Visa, МИР, а также технологий ApplePay и AndroidPaу.

По данным пресс-службы, для оплаты проезда достаточно приложить бесконтактную банковскую карту к терминалу оплаты, который находится у водителя или кондуктора. К оплате принимаются бесконтактные карты, выпущенные любым эмитентом.

Стоимость проезда по банковской карте будет равна единоразовому проезду по "Стрелке". Для пассажиров, которые редко пользуются общественным транспортом и поэтому не имеют "Стрелку", это хороший повод сэкономить, так проезд за наличные от аэропорта до метро "Домодедовская" по банковской карте будет стоить 67,65 рубля вместо 82 рублей при оплате наличными, дополняется в сообщении.

"Пока проект тестируется только в Домодедово, но мы выбрали именно тот маршрут, путь следования которого идет из аэропорта в столицу. Теперь жителям и гостям региона очень удобно использовать общественный транспорт, не нужно думать о том, как оплатить проезд, достаточно иметь банковскую карту. При положительном результате подобная система будет внедрена и в других филиалах предприятия", — сказал генеральный директор "Мострансавто" Владислав Мурашов.