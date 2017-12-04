На стройках Подмосковья устранили более 1,7 тысячи нарушений в ноябре

МОСКВА, 4 дек — РИА Недвижимость. Более 1,7 тысячи нарушений на строительных объектах устранены в Подмосковье в ноябре, говорится в сообщении главного управления государственного строительного надзора Московской области.

"По результатам надзорных мероприятий в ноябре главным управлением государственного строительного надзора Московской области выявлено 1863 нарушения, устранено — 1771, что подтвердили повторные проверки", — сообщается в документе.

В нем уточняется, что всего в течение ноября текущего года на поднадзорных объектах проведено 699 проверок. По результатам надзорных мероприятий участникам строительства выдано 195 предписаний с конкретными сроками устранения нарушений. На должностных и юридических лиц за административные правонарушения в области строительства наложены штрафы на сумму 14 миллионов 275 тысяч рублей.

Большая часть нарушений выявлена по качеству строительно-монтажных работ. Остальные нарушения связаны с неудовлетворительным содержанием стройплощадок, отступлением от проектных решений, отсутствием исполнительной, проектной и рабочей документации, а также нарушением требований пожарной безопасности, добавляется в материале.

Под надзором ведомства на территории Московской области находятся 2,34 тысячи объектов общей площадью 46,8 миллиона квадратных метров.