Свыше 6,6 тыс коммунальщиков устраняют последствия снегопада в Подмосковье

МОСКВА, 4 дек — РИА Недвижимость. Свыше 6,6 тысяч коммунальщиков выведены для уборки последствий снегопада и ледяного дождя в Московской области, говорится в сообщении министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"Для уборки на улицы выведено более 6,6 тысячи работников коммунальных предприятий и более 1,6 тысячи единиц тракторов, подметальных и снегоуборочных машин, которые задействованы в расчистке снега и в ликвидации последствий ледяного дождя в Подмосковье", — сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, его слова приводятся в документе.

В материале указывается, что особое внимание уделяется обработке придворовых территорий противогололедными средствами — во избежание образования наледи на ступенях и, как следствие, снижения рисков травматизма жителей. Для этого в регионе сформирован необходимый запас противогололедных средств, в общей сложности свыше 210 тысяч кубических метров. Вывоз снега осуществляется в специально определенные для этого места, всего их на территории Подмосковья 220.

Согласно нормам закона "О благоустройстве в Московской области", снегоуборочные работы должны производиться на пешеходных дорожках, тротуарах и на посадочных площадках общественного пассажирского транспорта сразу по окончании снегопада. В течение 12 часов должны быть очищены внутридворовые проезды, тротуары, контейнерные площадки, пешеходные зоны и подъезды к контейнерным площадкам.