МОСКВА, 4 дек — РИА Недвижимость. Почти 8 тысяч километров автодорог Подмосковья расчищены и обработаны реагентами за сутки, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В работах были задействованы порядка 630 единиц специализированной техники и 232 рабочих.

Все дорожные службы региона работают в усиленном режиме и полностью готовы к ликвидации последствий снегопада, дополняется в материале со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова. "В настоящее время на линии находится 115 единиц специализированной техники. Проводится обработка противогололедными материалами и механизированная снегоочистка съездов, крутых поворотов, эстакад, а также тротуаров и посадочных площадок на остановках общественного транспорта", — сказал Тресков.

Во избежание ухудшения дорожно-транспортной ситуации в регионе Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры призывает автомобилистов быть крайне внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, и, по возможности, отказаться от использования личного транспорта.