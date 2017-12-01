Школу на 550 мест построят в Ленинском районе Подмосковья

МОСКВА, 1 дек — РИА Недвижимость. Школу на 550 мест построят в Ленинском районе Подмосковья, говорится в сообщении Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

"В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства общеобразовательной школы, расположенной в деревне Дрожжино Ленинского района. Школа общей площадью 11,9 тысячи квадратных метров рассчитана на 550 учащихся", — сообщается в документе.

В нем указывается, что проектом предусмотрено строительство четырехтажного здания, в котором разместятся учебные классы, лаборатории, мастерские, столовая с обеденным залом на 242 места, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории будут оборудованы физкультурно-спортивная зона с беговыми дорожками, футбольным полем, установлено спортивное оборудование и игровые комплексы.

Проектом предусмотрено выполнение мероприятий по обеспечению доступности инвалидов и маломобильных групп населения с установкой пандусов. Застройщиком выступает ООО "НПО Ресурс". Планируемый срок окончания строительства — первый квартал 2019 года.