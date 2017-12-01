Пять проектов из Московской области победили в конкурсе НОПРИЗ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. По итогам конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) пять проектов Московской области заняли первые места в различных номинациях, сообщило в пятницу пресс-служба Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья.

Согласно информации, опубликованной на сайте управления, подмосковные проекты победили в номинациях: "Лучшая схема территориального планирования" (в ней выиграла "Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области") и "Лучший проект генерального плана поселения, городского округа" (первое место занял генплан г.о. Орехово-Зуево).

Подмосковные архитекторы и планировщики также победили в соревновании лучшего проекта организации территории для размещения индустриального парка. В этой номинации выиграл проект "Есипово" в с.п. Пешковское Солнечногорского муниципального района, где строится сборочный завод компании Mercedes Benz.

А в номинации "Лучший объект образования" первое место также досталось архитекторам Подмосковья: его получил проект общеобразовательной школы на тысячу сто мест в г. Шатура.

Кроме того, победителем в номинации "Лучший проект объекта сельскохозяйственного назначения" занял тепличный комплекс площадью 52 га на территории г.о. Кашира.