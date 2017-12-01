Подмосковье выступит на чемпионате "Абилимпикс – 2017" в 24 компетенциях

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Московская область на III Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс"-2017, стартовавшем в пятницу в Мосвке, выступает более чем в 20 компетенциях, сообщило министерство образования Подмосковья.

Соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс"-2017 пройдут по 67 компетенциям, в которых примут участие около 900 конкурсантов и экспертов из 75 субъектов Российской Федерации. Команду Московской области представляют 26 участников по 24 профессиональным компетенциям.

Как сообщает министерство образования Подмосковья, они будут соревноваться в администрировании баз данных, бисероплетении, веб-дизайне, декоративном искусстве (вязание крючком). Жители Подмосковья также попробуют свои силы в дизайне, документационном обеспечении и управлении и архивоведении. Среди других состязаний, где смогут проявить себя подмосковные профессионалы с инвалидностью: кондитерское дело, ландшафтный дизайн, сборка-разборка электронного оборудования, сухое строительство и штукатурные работы и ряд других специальностей.

По сложившейся традиции победителей соревнований "Абилимпикс" из Московской области ждут специальные призы от губернатора Подмосковья.