Образовательный технопарк "Кванториум" откроется в Красногорске

МОСКВА, 1 дек — РИА Недвижимость. Образовательный детский технопарк "Кванториум" откроется в Красногорске, говорится в сообщении администрации городского округа.

"На территории Красногорска в декабре откроется крупный образовательный технопарк "Кванториум", в котором будут заниматься более 800 детей и подростков, начиная с пятого класса. Здесь откроются лаборатории по разным направлениям технического творчества", — сообщается в документе.

Как указывается в нем, в помещении на 1 тысяче квадратных метров разместятся игровые и научные классы. Одним из основных направлений обучения станет создание робототехнических устройств и их программирование — "робоквантум".

В "Кванториум" набран рабочий и преподавательский персонал — конкурс составил более трех человек на место. Отобранные 11 человек прошли обучение на базе аналогичного технопарка в подмосковном Королеве. Образовательный технопарк "Кванториум" откроется во второй половине декабря. Дополнительное образование в нем будет бесплатным, добавляется в материале.