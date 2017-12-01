В Подмосковье более 700 учреждений культуры стали доступны для инвалидов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. С начала года на территории Московской области свыше семисот учреждений культуры сделали доступными для посещения людей с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В Московской области 1445 учреждений культуры обозначены в качестве приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения. В этом году мы добились того, что почти половина из них — более 700, стали доступны для лиц с ограниченными возможностями", — приводятся в материале слова Забраловой.

По данным пресс-службы, в прошлом году насчитывалось около 46% учреждений, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения.

"Работа ведется по всем направлениям: в библиотеках, театрах, музеях, парках. Так, например, мы приобретаем "говорящие книги", оборудуем театры системой тифлокомментирования, устанавливаем пандусы и специальные тренажеры. Только за последние четыре года количество детей с ограниченными возможностями, получающих дополнительное образование в сфере культуры, выросло в 4,4 раза. Наша задача — сделать культуру доступной для всех категорий граждан", — добавляется в сообщении.

На сегодняшний день в Московской области насчитывается около 468 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.