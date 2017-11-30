Более 500 тыс абонентов в Подмосковье оплачивают "коммуналку" по интернету

МОСКВА, 30 ноя — РИА Недвижимость. Более полумиллиона абонентов Подмосковья оплачивают коммунальные услуги через интернет, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
В материале напоминается, что с помощью дистанционных сервисов абонент может управлять своими лицевыми счетами, передавать показания приборов учета, проверять начисления, производить оплату за жилищно-коммунальные услуги, просматривать историю переданных показаний и историю платежей, а также получать онлайн-консультации и регистрировать обращения.
На сегодняшний день МособлЕИРЦ работает на территории 59 муниципальных образований Московской области и обслуживает более 2 миллионов лицевых счетов.