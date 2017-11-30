В Подмосковье начали проверять качество зимней уборки

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Специалисты Госадмтехнадзора Московской области приступили к проверкам качества зимней уборки на территории региона, при первых проявлениях гололеда и выпадении снега весь инспекторский состав ведомства переключается на надзор за выполнением требований по зимней уборке, говорится в сообщении пресс-службы регионального Госадмтехнадзора.

Своевременная и качественная обработка дорог, улиц, дворов, пешеходных тротуаров противогололедными материалами и реагентами — это вопрос не только комфорта, но и безопасности.

"С наступлением зимы Госадмтехнадзор приступает к усиленным проверкам качества зимней уборки территорий муниципальных образований Московской области. На особом контроле — объекты социального назначения: школы, детские сады, поликлиники, больницы, учреждения социальной защиты населения, здания повышенной степени опасности и объекты массового посещения людей", — приводятся в материале слова главы ведомства Татьяны Витушевой.

Она отметила, что требования по проведению противогололедных мероприятий установлены региональным законом о благоустройстве. С начала снегопада время на обработку всей площади тротуаров противогололедными материалами не должно превышать четырех часов.

К первоочередным мероприятиям относится обработка противогололедными средствами наиболее опасных для движения транспорта участков магистралей и улиц, проезжей части дорог, крутых спусков, поворотов и подъемов, эстакад, мостовых сооружений, остановок общественного транспорта и иных мест массового пребывания граждан.

Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за исключением контейнерных площадок, расположенных на дорогах общего пользования, подъездные пути к ним, тротуары и другие пешеходные зоны, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия. Время на очистку и обработку не должно превышать 12 часов после окончания снегопада.