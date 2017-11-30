В Подмосковье назвали лауреатов премии "Живу спортом"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лауреаты премии "Живу спортом" объявлены в рамках международного спортивного форума SportCity 2.0, который прошел в четверг в Доме правительства Подмосковья в Красногорске, сообщило министерство физической культуры и спорта региона.

Победителем в главной номинации "Живу спортом" за вклад в развитие физической культуры и спорта Московской области стал Давид Берлин, заслуженный тренер, чемпион СССР по баскетболу.

"Московская область — один из фаворитов по численному составу в сборных страны по целому ряду дисциплин….В регионе развивается спортивная инфраструктура, которая делает доступным как профессиональный спорт для тех, кто выбрал этот путь, так и любительский, для тех, кто просто живет спортом. Сегодня "Спортивное Подмосковье" — это бренд, который мы обязаны развивать и поддерживать", — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, выступая на церемонии награждения.

В этом году в борьбе за награды участвовали 196 претендентов и более 22 тысяч голосов было подано за них на сайте живуспортом.рф. Стать номинантом премии мог любой житель Подмосковья с активной жизненной позицией и любящий спорт, принимающий участие в тематических мероприятиях и выступающий с интересными спортивными идеями и инициативами.