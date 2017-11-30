Экологи встретили краснокнижного бурого медведя в Подмосковье

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Специалисты Минэкологии Подмосковья встретились с бурым медведем в Клинском районе, экологи работали на особо охраняемой природной территории, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

"При проведении работ по установке аншлагов в особо охраняемых природных территориях в Клинском районе специалистами Минэкологии Подмосковья зафиксирована встреча с бурым медведем, млекопитающим, занесенным в Красную книгу Московской области. Местообитания этого вида приурочены к западным и северным районам области (Шаховская, Можайский, Сергиево-Посадский)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при этом большинство мест обитания бурого медведя относятся к территориям, удаленным от населенных пунктов.

Общая численность медведей в Подмосковье, по оценкам специалистов, составляет 10-15 особей. Биологи считают, что массовое распространение этих животных в лесах Подмосковья не грозит — сейчас в области активно строят коттеджные поселки, прокладывают дороги, это заставляет медведей уходить в отдаленные районы.

Медведь старается избегать встреч с человеком, которого он чувствует за 500 метров. Животное выбирает места, где люди бывают очень редко — окраины болот, старые вырубки, поросшие малиной.