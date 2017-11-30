Кубок КВН губернатора Подмосковья выиграла команда из Королева

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Команда из подмосковного Королева "Имени меня" стала победителем Кубка КВН губернатора Подмосковья, сообщил в четверг портал администрации города.

Победитель и обладатель кубка, королевская команда "Имени меня" более всего понравилась жюри, в котором были актриса Ирина Безрукова, шоумен Михаил Галустян, директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный. Из зала за игрой наблюдал губернатор Московской области Андрей Воробьев, который в начале соревнования выступил с приветственной речью. Рядом с ним за игрой наблюдал один из основателей КВН Александр Масляков.

Местом проведения Кубка КВН губернатора Московской области стал актовый зал дома правительства Подмосковья в Красногорске. Всего в финальной игре приняли участие 25 команд из трех региональных лиг. После окончания игры королевских ребят поздравил глава города Александр Ходырев, приехавший поболеть за команду наукограда.

Кубок КВН губернатора Московской области проводится с 2016 года. В прошлом году в игре приняли участие 18 команд.