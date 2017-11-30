Подмосковные спортсмены победили в нескольких зимних видах спорта

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Спортсмены Московской области отличились в нескольких видах зимнего спорта, сообщило в четверг министерство физической культуры и спорта Подмосковья.

По итогам двух этапов прошедшего в Нижнем Тагиле этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина подмосковные спортсмены завоевали четыре медали. Призером стал житель Московской области Ильмир Хазетдинов, который победил в обоих этапах. Дмитрий Васильев и Николай Матавин, также жители Подмосковья, выиграли серебряные награды.

В канадском Вистлере, где завершился Кубок мира по скелетону, серебряным призером соревнований стал подмосковный спортсмен Никита Трегубов. Он выступал в составе российской сборной.

И в немецком Винтерберге прошел этап Кубка мира по санному спорту. По итогам соревнований серебром наградили спортсмена из Московской области Семена Павличенко. Он занял второе место в дисциплине спринт, уступив лишь знаменитому Феликсу Лоху, причем с очень незначительным отставанием.