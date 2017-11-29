Безопасность на водоемах зимой в Подмосковье обеспечат 700 специалистов

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Предотвращать несчастные случаи на водоемах Московской области в зимний период будут свыше семисот спасателей, полицейских и добровольцев, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

"Для того, чтобы предотвратить несчастные случаи с участием рыбаков и местных жителей, в зимний период на водоемах региона будут дежурить более 700 профессиональных спасателей, сотрудников правоохранительных органов, органов местного самоуправления и добровольцев. В их распоряжении 110 единиц спецтехники, в том числе пять судов на воздушной подушке", — приводятся в материале слова Пестова.

Он добавил, что определены основные маршруты патрулирования водоемов региона в зимний период, когда реки и водохранилища будут покрыты льдом.

"В будние дни их будет 27, в выходные и праздничные дни — в два раза больше. Патрулированием будут охвачены все крупные водоемы — канал имени Москвы, Рузское водохранилище, Клязьминское водохранилище, Иваньковское водохранилище, и другие" — подчеркнул Пестов.

По данным пресс-службы, в настоящее время на водных объектах спасательными подразделениями Подмосковья ведется масштабная профилактическая работа. Спасатели проводят беседы с жителями, с учащимися образовательных учреждений, разъясняя правила поведения на льду и оказания первой помощи пострадавшим на водных объектах в зимний период.

Специалисты предупреждают, что лед тоньше 10 сантиметров не способен выдержать вес человека, а в местах массового подледного лова толщина льда должна составлять не менее 25 сантиметров.