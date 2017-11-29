Семинары для главврачей пройдут в Подмосковье

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Семинары для главных врачей пройдут в Подмосковье, сообщает министерство здравоохранения Московской области.

"С октября 2017 года администрация губернатора Московской области и министерство здравоохранения Подмосковья проводят цикл обучающих семинаров-практикумов для руководителей учреждений здравоохранения", — сообщается в документе. Как указывается в нем, всего запланировано проведение четырех семинаров.

Семинары проводятся с целью знакомства руководителей учреждений здравоохранения с методиками проектного управления и лучшими российскими и зарубежными практиками в сфере управления, добавляется в материале. Семинары посвящены особенностям проектного управления в медицинской сфере, работе с пациентами, кадрам и бережливому производству.

Проведено два семинара, в которых приняли участие 180 человек. Третий практический семинар по теме "Управление требованиями к услуге в системе здравоохранения" пройдет 1 декабря 2017 года. Семинар носит практический характер — работа будет проходить в проектировочных сессиях. Для участия отобраны 60 профессионалов по итогам работы в первых двух семинарах, заключается в документе.