Снег в подмосковных дворах убирают более 5,5 тысячи коммунальщиков

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Дворы в Московской области от снега и наледи в среду очищают 5,6 тысячи коммунальщиков, вывоз снега осуществляется в специально отведенные места, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

В Подмосковье во вторник, 28 ноября, прошел снегопад, в результате которого на большей части региона появился снежный покров, в некоторых районах он достигает 12 сантиметров. Всего за прошедшие сутки в Подмосковье выпало до 8 миллиметров осадков (14% от месячной нормы).

"В настоящее время в уборке дворовых территорий от снега и наледи задействовано 5,6 тысячи сотрудников коммунальных предприятий и более 1,3 тысячи единиц спецтехники. В случае ухудшения погодных условий количество коммунальщиков и спецтехники будет увеличено", — приводятся в материале слова Пестова.

Как добавляется в сообщении, особое внимание уделяется обработке пешеходных дорожек, тротуаров и ступеней противогололедными средствами во избежание образования наледи. Для этого в регионе сформирован необходимый запас противогололедных средств — в общей сложности свыше 210 тысяч кубометров.