В Балашихе заработал новый ФОК с бассейном

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Жители подмосковной Балашихи смогут посетить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с плавательным бассейном, который недавно ввели в эксплуатацию на улице Заречной, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

"Разрешение на ввод получил ФОК с бассейном в Балашихе, расположенный на улице Заречной. Строительство велось в рамках государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья" за счет регионального и местного бюджетов", — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр областного Стройкомплекса Максим Фомин.

По данным пресс-службы, построенный комплекс представляет собой двухэтажное здание общей площадью порядка 2,3 тысячи квадратных метров и входит в состав спортивного комплекса "Метеор". На первом этаже расположен 25-метровй бассейн с шестью дорожками.

На втором этаже комплекса располагается кафе и комплекс аэробных тренажеров, а на цокольном этаже находится зал силовых тренажеров для любителей фитнеса и пауэрлифтинга. В новом ФОКе также оборудованы раздевалки и душевые, медицинский блок, методические кабинеты и тренерские, дополняется в сообщении.

"Для обеспечения работы спортивного заведения предусмотрено 70 рабочих мест. Работа ФОКа будет организована в пять смен, что позволит принимать по 320 человек в день. Кроме того, бассейн адаптирован и для людей с ограниченными возможностями", — подчеркнул Фомин.