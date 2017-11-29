Выпускников "второго меда" трудоустроят в Подмосковье

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Министерство здравоохранения Московской области и Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова (известный как "Второй медицинский") подписали соглашение о трудоустройстве молодых специалистов, сообщил Минздрав Подмосковья.

От Московской области соглашение подписал министр здравоохранения Дмитрий Марков, от университета — ректор Сергей Лукьянов. Соглашение подразумевает направление ординаторов первого года обучения, которые успешно прошли аккредитацию, на работу в медицинские организации Подмосковья. Речь идет, прежде всего, о должностях участковых терапевтов и педиатров.

"У нас сложились комфортные взаимоотношения в плане сотрудничества. За три года 555 целевых направлений от Московской области были выданы абитуриентам РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Только в тесном сотрудничестве мы сможем гармонично подготовить молодого специалиста", — прокомментировал подписание договора о сотрудничестве министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого цитирует сайт министерства здравоохранения региона.

Ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергей Лукьянов, в свою очередь, подчеркнул, что соглашение позволит ординаторам получить необходимый опыт, который позволит им сориентироваться в профессии. "Для нас важно, чтобы выпускники смогли найти свое место в жизни — тогда и популярность вуза будет расти", — отметил Лукьянов.