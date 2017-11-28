Муниципалитетам Подмосковья передали более 160 единиц коммунальной техники

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Власти Московской области с начала 2017 года передали 163 единицы новой коммунальной спецтехники в муниципалитеты по губернаторской программе, около 100 единиц техники передадут до конца года, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

"С начала 2017 года по губернаторской программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" в муниципальные образования передано 163 единицы новой коммунальной спецтехники. До конца года планируется передать еще 106 единиц техники", — сказал Пестов.

По его словам, муниципальным органам власти поручено оперативно ставить получаемую технику на баланс и направлять на уборку улиц, чтобы она как можно быстрее начинала работать на благо жителей.

"Также вся техника должна оснащаться датчиками ГЛОНАСС, чтобы можно было повышать эффективность ее эксплуатации, предотвращать простой или нецелевое использование", — подчеркнул Пестов.

Всего с 2014 года за счет областного бюджета было закуплено и передано в муниципальные образования в общей сложности более 900 единиц новой коммунальной техники — поливомоечных и вакуумно-подметальных машин, снегопогрузчиков, тракторов.