Более 200 площадок для складирования снега выделено в Подмосковье

МОСКВА, 28 ноя — РИА Недвижимость. Более 200 площадок для складирования снега выделено в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"На территории Подмосковья определены 220 мест для централизованного вывоза и складирования снега", сообщается в документе. Как указывается в нем, все места складирования снега должны отвечать санитарным и экологическим нормам. В частности, на этих территориях запрещено размещать бытовые или производственные отходы. Также запрещено складирование снега в несогласованных местах.

По окончании зимнего сезона эти земли очищаются, обрабатываются и благоустраиваются, добавляется в материале.

Помимо площадок для складирования снега, в ряде муниципальных образований будут работать снегоплавильные пункты, которые позволяют оперативно растопить большой объем снега. Такие пункты установлены в городских округах Истра, Химки, Красногорск, Жуковский, а также в Солнечногорском районе, заключается в сообщении ведомства.