В Подмосковье за год открыли пять центров материнства и детства

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пять новых областных центров материнства и детства открыты в Московской области в текущем году, сообщает министерство здравоохранения Подмосковья.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого цитирует сайт Минздрава региона, сказал, что в Подмосковье сформировался уникальный кластер областных центров материнства и детства.

"В этом году мы открываем пять областных центров материнства и детства. За три года показатель младенческой смертности в регионе снизился практически в два раза — до 3,7 промилле. Это соизмеримо с некоторыми европейскими странами. Также отмечу, что Подмосковье уже второй год подряд показывает лучшие цифры по рождаемости в Центральном федеральном округе", — отметил Марков, напомнив при этом, что в подмосковных учреждениях могут рожать женщины со всей России.

Минздрав региона информирует, что в Наро-Фоминске — подмосковном городе, в котором в конце июня открылся один из пяти центров материнства и детства — на днях появился на свет тысячный младенец с начала года.