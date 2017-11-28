В Подмосковье зимой заработают более 500 хоккейных коробок и катков

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Свыше пятисот хоккейных коробок и катков будут работать в Подмосковье в зимний сезон, вход на большинство открытых катков Московской области будет бесплатный, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

Первого декабря состоится открытие зимнего сезона 2017 года. В Московской области активно ведется подготовка зимней спортивной инфраструктуры.

"В этом году для жителей Подмосковья будут открыты более 500 хоккейных коробок и катков. Из них самые большие по площади будут ожидать любителей хоккея и фигурного катания в Электростали, Коломне, Сергиевом-Посаде, Орехово-Зуеве, Зарайске и других городах региона", — говорится в сообщении.

Предполагается, что катки и хоккейные коробки Московской области начнут работать 1 декабря — с началом зимнего спортивного сезона. На сегодняшний день далеко не везде удалось провести заливку льда из-за погодных условий.

Для всех посетителей подготовлены максимально комфортные условия, чтобы жители Московской области могли заниматься спортом в любое удобное время. Объекты оборудованы раздевалками, освещением и прокатом коньков и хоккейного инвентаря. Вход на большинстве открытых катков Московской области — бесплатный.

"Для всех любителей хоккея и фигурного катания будут работать более 500 хоккейных коробок и катков, где каждый сможет приятно и с пользой провести время. Мы провели работу по улучшению инфраструктуры для занятий зимними видами спорта. Площадки оборудованы освещением, раздевалками — всем тем необходимым набором, который позволит жителям заниматься спортом при любых погодных условиях и в удобное время суток", — сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.