На один из подмосковных маршрутов вышел автобус с газовым двигателем

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На маршрут, связывающий Дом Правительства Московской области со станцией метро " Тушинская", вышел автобус с двигателем, работающим на газу, который оформлен в стилистике Всемирного фонда дикой природы (WWF), сообщает во вторник министерство дорожной инфраструктуры и транспорта Московской области.

"Автобус оснащен двигателями самого высокого экологического класса Евро-4 и Евро-5. После обновления парка Мострансавто в общей сложности на линии выйдут почти 1760 новых автобусов", — говорится в сообщении.

Транспортное средство оформлено в стилистике кампании "1 % россиян", которую WWF осуществляет в России с ноября прошлого года. И в салоне автобуса можно найти информацию о том, как внести свой реальный вклад в охрану природы в рамках этой акции экологов.

Как напоминает Минтранс Подмосковья, в текущем году Мострансавто также провел серию тестовых эксплуатаций новых электробусов и выступил партнером ряда экологических акций, в частности Всемирного дня без автомобиля и субботников по уходу за лесами региона.