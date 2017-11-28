Конькобежцы из Подмосковья взяли награды на этапе Кубка мира среди юниоров

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В составе сборной России спортсмены из Московской области выиграли медали на этапе Кубка мира среди юниоров по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Первый этап Кубка мира среди юниоров по конькобежному спорту завершился в немецком Инцелле.

"В составе сборной России выступали подмосковные спортсмены, которые по итогам соревнований завоевали шесть медалей", — говорится в сообщении.

На дистанции три тысячи метров бронзовую награду выиграл Александр Подольский. Также Александр стал серебряным призером в командном спринте. Анна Опытова помогла сборной завоевать золото в командном спринте, а Ирина Кузнецова и Анастасия Коркина выиграли серебряные медали. На дистанции 1,5 тысячи метров третью строчку пьедестала почета заняла Карина Ахметова.

"Золото, три серебра и две бронзы — таков "урожай" подмосковных конькобежцев на этапе Кубка мира. Солидное выступление, достойное сборной России. Ждем продолжения на следующих соревнованиях", — приводятся в материале слова министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.