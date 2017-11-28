Сайт правительства Подмосковья вошел в топ-5 рейтинга открытости по РФ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Официальный портал правительства Подмосковья Mosreg.ru вошел в первую пятерку рейтинга информационной открытости сайтов органов государственной власти регионального уровня по оценке системы Gosmonitor.ru, сообщается на сайте правительства Московской области.

Лидирует в рейтинге портал правительства Мурманской области, вторым стал интернет-ресурс администрации Томской области, первую тройку замкнул официальный портал Республики Саха. Четвертое место в рейтинговой таблице занял сайт госорганов Ханты-Мансийского автономного округа.

Портал Mosreg.ru стал пятым, поднявшись с 23 места по состоянию на начало года. Рост показателей сайта достигнут благодаря системной работе по добавлению важной для граждан информации, определенной законодательными актами и методическими рекомендациями. Кроме того, портал был приведен в соответствие с современными стандартами развития и разработки веб-ресурсов.

"Официальный сайт правительства Московской области менее чем за год поднялся в рейтинге на 18 позиций, что, по нашему мнению, является результатом продуманной системной работы. Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом и будем стремиться покорить верхние строчки рейтинга", — сказал главный редактор Mosreg.ru Максим Шарапов.

По словам Шарапова, команда Mosreg.ru делает сайт удобным и полезным для пользователя, внедряя современные интернет-технологии. Кроме этого, в 2017 году на Mosreg.ru появились авторские материалы, которые простым языком разъясняют жителям Московской области важные законопроекты и постановления правительства региона. Новым форматом на Mosreg.ru стала и собственная инфографика, которая пользуется популярностью у посетителей сайта.

"Введение новых форматов, интересных читателю, делает официальный сайт правительства ближе к людям, а значит, и у жителей области исчезает часть вопросов к власти, ведь Mosreg.ru дает подробные ответы на многие вопросы", — отметил главред сайта.

Автоматизированная информационная система "Мониторинг государственных сайтов" (Gosmonitor.ru) разработана министерством экономического развития России в 2011 году и предназначена для оценки открытости информации о деятельности органов государственной власти и доступности государственных информационных ресурсов для граждан. В ходе мониторинга проводится оценка соблюдения требований к доступности информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, проверяются технические характеристики официальных сайтов, а также производится контроль и учет мнения пользователей по поводу работы того или иного органа госвласти и его представительства в интернете.