Борцы из Подмосковья стали победителями чемпионата мира по джиу-джитсу

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Подмосковный спортсмен Дмитрий Бешенец завоевал две золотые награды.

Чемпионат мира по джиу-джитсу прошел в столице Колумбии Боготе. Более тысячи спортсменов из 80 стран мира состязались за призовые места в дисциплинах "Дуо-систем", "Файтинг" и "Не-ваза". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Московской области. В составе сборной Российской Федерации за медали сражались три спортсмена из Подмосковья. По итогам чемпионата мира они стали обладателями трех золотых и четырех серебряных медалей.

Один из лидеров сборной России — Дмитрий Бешенец — завоевал две золотые медали. Одна из них — за выступление в командных соревнованиях в дисциплине "Файтинг". Вторая — в этой же дисциплине, но уже в индивидуальном поединке Дмитрий Бешенец, выступающий в весовой категории до 69 килограммов взял верх над бельгийским борцом, став, таким образом, четырехкратным чемпионом мира.

Алан Канкулов, также выступающий за Московскую область, в командных соревнованиях в дисциплинине "Не-ваза" стал серебряным призером.

Оксана Москаленко, выступающая в весовой категории до 55 килограммов, завоевала четыре медали различного достоинства. На вторую ступень пьедестала Оксана поднялась за выступления в дисциплинах "Файтинг" и "Не-ваза". Золотую медаль подмосковная спортсменка выиграла в командных соревнованиях в дисциплине "Файтинг", а в дисциплине "Не-ваза" Оксана Москаленко помогла российской сборной стать обладателем серебряных наград.

Роман Терюшков, глава Министерства физической культуры и спорта Московской области, заявил, что сборная Московской области на чемпионате мира в Колумбии имела феноменальный успех, отметив, что подмосковные борцы составляют костяк российской команды по джиу-джитсу.

"Эти победы были ожидаемы и закономерны благодаря качественной работе подмосковных школ джиу-джитсу, спортсменов и тренерского штаба", — заключил глава регионального Минспорта.

