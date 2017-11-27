Памятник установили на самой высокой точке Московской области

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Памятный пятитонный знак установили на Замри-горе в Можайском районе.

В Можайском районе на самой высокой точке Московской области — Замри-горе — установили пятитонный памятник с памятной табличкой. Об этом сообщил телеканал "360".

Открытие памятника "Замри-гора" состоялось у деревни Шапкино. Памятник, который весит пять тонн, установили по инициативе членов Русского географического общества. На камне прикреплена табличка, обозначающая самую высокую точку Московской области — 310 метров.

Вся территория вокруг Замри-горы окутана легендами. Скоморохи на Иванов день собирались на горе. Ведь по поверью в день Ивана Купала именно в этом месте вдруг появлялась огромная гора. Исчезала она тоже внезапно, но те, кто успевал искупаться в ручьях, получали молодость.

Окресности Замри-горы — это место, где берут начало Москва-река, Протва и Воря.

Теперь, когда на Замри-горе в Можайском районе появился памятник, она привлечет множество туристов, уверены авторы проекта. Этому будет способствовать и благоустройство территории вокруг нового постамента.