Московская область будет сотрудничать с Сингапуром в сфере образования

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев в Сингапуре посетил независимую школу для мальчиков.

В рамках роуд-шоу, которое проходит в Сингапуре, губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил независимую школу для мальчиков. Перспективы сотрудничества в сфере образования он обсудил с директором учебного заведения и представителем союза учителей. Об этом сообщил телеканал "360".

Члены союза учителей Сингапура представили "Программу образования для учителей Московской области", которая представляет собой систему 4К — те качества, которые должны быть у высококвалифицированного педагога. Это креативность, критичное мышление, командную работу и коммуникабельность.

Главным отличием школы Хва Чонг Инститьюшн, где учатся четыре тысячи человек, является наличие собственных проектов учеников, кроме обязательных уроков.

Они могут быть экологическими, политическими, волонтерскими. В школу принимают мальчиков, начиная с 7 класса. Здесь работают 380 учителей, а также 110 человек персонала.

Школа Хва Чонг Инститьюшн в Сингапуре стала первой, где была создана собственная исследовательская лаборатория и учебный центр лидерства.