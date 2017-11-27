Объявлен конкурс проектов повторного использования помещений Подмосковья

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Ассоциация проектировщиков Московской области (АПМО) объявила о старте профессионального конкурса на лучший проект объекта повторного применения нежилого назначения, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщило главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.

Организатором конкурса выступила АПМО, он проводится при поддержке Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья в двух номинациях: лучший проект объекта общественного назначения и лучший проект объекта промышленного назначения.

Как сообщает пресс-служба главного управления архитектуры и градостроительства региона, обязательное условие конкурса состоит в том, чтобы объект проектирования был расположен на территории Московской области. Участие в конкурсе бесплатное. Победители в качестве дополнительного поощрения будут приняты в члены Ассоциации проектировщиков Московской области без взимания вступительного взноса. Подведение итогов конкурса состоится в конце декабря 2017 года.